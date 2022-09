குர்ஆனை மாற்றவே முடியாது.. “ஹிஜாப்” அணியாவிட்டால் மரணித்த பின் தண்டனை -உச்சநீதிமன்றத்தில் பரபர வாதம்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: ஹிஜாப் அணியாவிட்டால் மறுமை நாளில் தண்டனை கிடைக்கும் என்றும் என்றும், பள்ளிகளில் முக்காடு அணியவே விரும்புவதாகவும், புர்கா அணிய அனுமதி கேட்கவில்லை எனவும் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞர் வாதிட்டுள்ளார்.

கர்நாடகாவில் கல்வி நிறுவனங்களில் ஹிஜாப் அணிந்து செல்ல அரசு விதித்த தடைக்கு எதிராக உடுப்பி மாணவிகள் கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். இந்த வழக்கை விசாரித்து வந்த கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் கடந்த மார்ச் மாதம் இறுதித் தீர்ப்பை வழங்கியது.

அதில் ஹிஜாப் இஸ்லாத்தில் அத்தியாவசியமானது இல்லை என்றும், பள்ளிகளில் சீருடையை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற கர்நாடக அரசின் உத்தரவில் தவறு இல்லை எனவும் கூறி மாணவிகளின் வழக்கை நீதிபதிகள் தள்ளுபடி செய்தனர்.

அடுத்த 5 நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்யும் - தமிழக மக்கள் ஹேப்பி!

English summary

Advocate AM Dar has argued in the Supreme Court that if a women does not wear hijab, she will be punished on the Day of Judgment. she prefers to wear Scarf in schools and has not asked for permission to wear burqa.