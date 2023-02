தினசரி ரூ.2000, மாதம் ரூ.62,500 சம்பாதித்தால் வரி இல்லை.. பட்ஜெட்டில் சொன்ன முக்கிய விஷயமே இதுதான்!

புதிய வருமான வரி விதிப்பு முறையில் ஆண்டு வருமானம் ரூ.7 லட்சம் வரை இருந்தால் வருமான வரி செலுத்த வேண்டிய தேவையில்லை என மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்தார்.

டெல்லி: மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். இதில் புதிய வருமான வரி தேர்வு செய்த தனிநபர்களின் 7 லட்சம் வரை ரிபேட்டுடன் (Tax Rebate) கூடிய வரி விலக்கு அமல்படுத்தப்படும் என அறிவித்துள்ளார். இதன்மூலம் இந்தியாவில் தினமும் ரூ.2 ஆயிரம், மாதம் ரூ.62,500 வரை சம்பளம் பெறுவோர் அல்லது வியாபாரம், தொழில் முறையில் சம்பாதிப்போர் வரி செலுத்த வேண்டியது இல்லை. இது யாருக்கு பொருந்தும். இதனை எப்படி பயன்படுத்துவது என்பது பற்றிய விபரம் வருமாறு:

2023-2024ம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை இன்று மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார்.

இந்த பட்ஜெட்டில் பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகளையும், திட்டங்களையும் அவர் அறிவித்துள்ளார். பட்ஜெட்டின் இறுதியாக தனிநபர் வருமான வரி சார்ந்த முக்கிய அறிவிப்புகளை அவர் வெளியிட்டார்.

