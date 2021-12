அச்சுறுத்தும் ஓமிக்ரான்.. இந்தியாவில் 3ஆம் அலை எப்போது ஏற்படும்? ஐஐடி பேராசிரியர் முக்கிய வார்னிங்

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் அடுத்தாண்டு ஜனவரி - பிப்ரவரி மாதங்களில் கொரோனா 3ஆவது அலை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக எச்சரித்துள்ள ஐஐடி கான்பூர் பேராசிரியர் மனிந்திர அகர்வால், அது எவ்வளவு தீவிரமாக மாற வாய்ப்புள்ளது என்பது குறித்தும் எச்சரித்துள்ளார்,

கடந்த 2019 இறுதியில் சீனாவில் பரவ தொடங்கி கொரோனா வைரஸ் வெகு விரைவில் உலகின் பல்வேறு நாடுகளுக்கும் பரவியது. இந்தியாவிலும் கடந்த 2020 ஜனவரி இறுதியில் கேரளாவை சேர்ந்தவருக்கு முதல் கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது.

அதன் பிறகு வைரஸ் பாதிப்புகள் மெல்ல அதிகரிக்கவே. மார்ச் மாதம் நாடு முழுவதும் முதலில் ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டது.

