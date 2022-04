தினசரி டிஜிட்டல் பணபரிவர்த்தனை ரூ.20 ஆயிரம் கோடி! மன் கீ பாத்தில் பிரதமர் மோடி பெருமிதம்

Delhi

டெல்லி: ‛‛இந்தியாவில் ஒருநாளைக்கு ரூ.20 ஆயிரம் கோடிக்கு டிஜிட்டல் பணபரிவர்த்தனை நடக்கிறது. இதன்மூலம் நேர்மையான முறையில் பணபரிவர்த்தனைகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதை இன்னும் மக்கள் அதிகம் பயன்படுத்த வேண்டும்'' என பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறினார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி 2014 முதல் ‛மன் கீ பாத்' (மனதின் குரல்) என்ற நிகழ்ச்சியின் மூலம் மாதந்தோறும் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை நாட்டு மக்களுக்கு வானொலியில் உரையாற்றி வருகிறார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரையிலான மக்களில் சேவையை அவர் பாராட்டுவதுன், நாட்டின் திட்டங்கள், சாதனைகள் குறித்து அவர் எடுத்து கூறி வருவதை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளார்.

The use of digital transaction is increasing in India. Digital transactions worth Rs 20,000 crore a day are taking place with honest. People should use it more ” says Prime Minister Narendra Modi.