இந்தியாவில் கார் வைத்துள்ள குடும்பம் 8 சதவீதம் மட்டுமே.. பின்தங்கிய தமிழகம்.. சர்வே கூறுவது என்ன?

டெல்லி: இந்தியாவில் உள்ள குடும்பங்களில் வெறும் 8 சதவீதத்தினர் மட்டுமே சொந்தமாக கார் வைத்துள்ளனர் என்பது மத்திய அரசின் ஆய்வு முடிவு மூலம் தெரியவந்துள்ளது. இதில் தமிழ்நாட்டில் எத்தனை சதவீத மக்களிடம் சொந்தமாக கார் உள்ளது என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

இந்தியாவின் தலைநகர் டெல்லி மற்றும் முக்கிய நகரங்களாக உள்ள மும்பை, பெங்களூர், சென்னை, ஐதராபாத், கொல்கத்தா உள்பட பல்வேறு இந்திய நகரங்களில் தினமும் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாக இருப்பதை நாம் பார்த்து இருக்கலாம் அல்லது கேள்விப்பட்டு இருக்கலாம்.

இதற்கு அதிகமான கார் பயன்பாடு தான் காரணம் என்ற குற்றச்சாட்டுகளும் எழுந்தன. ஆனால் இந்தியாவில் 8 சதவீத குடும்பத்தினர் மட்டுமே சொந்தமாக கார் வைத்துள்ளனர் என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா?. நம்பித்தான் ஆக வேண்டும்.

Only 8 per cent of familes in India own a car, according to a NFHS survey. It contains various important information including the percentage of people in Tamil Nadu who own a car.