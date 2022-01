ஒருநாள் ரெஸ்ட் விட்டு.. மீண்டும் மிரட்டும் கொரோனா .. 2 லட்சத்தை நெருங்கிய தினசரி பாதிப்பு

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த இருபத்து நான்கு மணி நேரத்தில் 1,94,720 புதிய கொரோனா பாதிப்பு பதிவாகியுள்ள நிலையில், அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில் நேற்றை விட பாதிப்பு எண்ணிக்கை 11.05 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில் இறப்பு எண்ணிக்கையும் இரு மடங்கு உயர்ந்துள்ளது.

தென் ஆப்பிரிக்க நாட்டில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் தொற்றின் அடுத்த அவதாரமான ஓமிக்ரான் வைரஸ் தொற்று, இந்தியாவிலும் கால் பதித்துள்ளது. மஹாராஷ்டிரா, டெல்லி, தமிழகம், ஆந்திரா, தெலங்கானா, குஜராத், உத்தர பிரதேசம், கர்நாடா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பரவி உள்ளது.

ஓமிக்ரான் வைரஸ் தொற்று டெல்டா வகை கொரோனா தொற்றுகளை விட மிகவும் ஆபத்தானது என உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதால், கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தும்படி, அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தி உள்ளது.

தமிழகத்தில் கொரோனா கொடுமை.. மதுரை முன்னாள் எம்.பி ஏ.ஜி.எஸ். ராம்பாபு மரணம்!

