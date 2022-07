ஜூலை 28 செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி துவக்கம்.. சென்னை உள்பட 4 மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிப்பு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: சர்வதேச அளவிலான செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி தமிழகத்தின் மாமல்லபுரத்தில் ஜூலை 28ல் துவங்க உள்ள நிலையில் சென்னை உள்பட அன்றைய தினம் 4 மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

சர்வதேச அளவிலான 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த போட்டிகள் தமிழகத்தின் மாமல்லபுரத்தில் நடக்க உள்ளது.

இதுவரை 43 முறை செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் நடந்திருந்தாலும் கூட அதில் ஒன்று கூட இந்தியாவில் நடைபெறவில்லை. இந்தியாவில் முதல் முறையாக அதுவும் தமிழகத்தில் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி நடைபெற உள்ளது.

செஸ் ஒலிம்பியாட் விளம்பரங்களில் மோடி படம் எங்கே? மனசு இல்லைனா ஏன் கூப்பிடுறீங்க?- வெடிக்கும் சர்ச்சை

English summary

As the International Chess Olympiad is scheduled to begin on July 28 in Mamallapuram, Tamil Nadu, 4 districts including Chennai have been given a local holiday on that day.