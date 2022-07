உலகிலேயே இந்தியாவில் தான் நீதித்துறை சுதந்திரமாக உள்ளது. . சொல்வது மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: இந்தியாவை போல உலகில் வேறு எங்கும் நீதித்துறை சுதந்திரமாக இல்லை என்று மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய தலைமை நீதிபதி என்.வி ரமணா நேற்று நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசும் போது, பல வழக்குகளில் ஊடகங்கள் தனி விசாரணை நடத்துவதாக பேசியிருந்தார். அதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில், சட்டத்துறை அமைச்சர் கிரன் ரிஜிஜூ இவ்வாறு பேசியுள்ளார்.

ஜார்கண்ட் மாநிலம், ராஞ்சியில் நீதிபதி சத்ய பிரதா சின்காவின் நினைவு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது. இந்த நிகழ்ச்சியில் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி என்.வி.ரமணா கலந்துகொண்டு பேசினார்.

English summary

Union Law Minister Kiran Rijiju has said that nowhere else in the world is the judiciary as independent as India.