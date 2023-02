திடீரென உயரும் கொரோனா பரவல்.. ஒரே நாளில் 128 பேருக்கு பாதிப்பு.. உ.பி-யில் ஒருவர் பலி!

கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக உத்தரப் பிரதேசத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்திருப்பது மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: இந்தியாவில் திடீரென 128 பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு காரணமாக உத்தரப் பிரதேசத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்தார். கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக மருத்துவமனையில் 1,764 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். திடீரென கொரோனா பரவல் அதிகரித்திருப்பது மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த 2019ம் ஆண்டு சீனாவில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா அதற்கு அடுத்தபடியாக உலகம் முழுவதும் வேகமாக பரவி சமூக பொருளாதார இழப்பை அதிகளவில் ஏற்படுத்தியது. இந்தியாவிலும் சுமார் மூன்று ஆண்டுகள் கொரோனா வைரஸ் பரவலால் பல்வேறு இழப்புகளை சந்திக்க நேர்ந்தது.

இதையடுத்து லட்சக்கணக்கான மக்கள் கொரோனா காரணமாக உயிரிழந்த நிலையில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை மிகத் தீவிரமாக இருந்தது. நீண்ட நாட்களுக்கு பொதுமக்கள் வெளியே வர முடியாத சூழல் நிலவியது.

English summary

128 news cases of corona virus have been confirmed in India. Similarly, one person died in Uttar Pradesh due to corona virus. 1,764 people are being treated in the hospital due to corona virus.