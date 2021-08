புது வார்னிங்..! நாளுக்கு நாள் மோசமாக கொரோனா பாதிப்பு.. எல்லா முக்கிய தரவுகள் உணர்த்துவது என்ன

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் கொரோனா கேஸ்களின் நிலை கவலையளிக்கும் வகையில் உள்ளதாகக் கூறியுள்ள ஹைதராபாத் பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர் டாக்டர் விபின் ஸ்ரீவஸ்தவா, குறிப்பாகத் தினசரி உயிரிழப்பு விகிதம் அதிகரித்துள்ளதாக எச்சரித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் கடந்த மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களில் கொரோனா 2ஆம் அலை ஏற்பட்டதை அவ்வளவு சீக்கிரம் யாரும் மறந்திருக்க மாட்டார்கள். அப்போது நாட்டிலுள்ள மருத்துவமனைகள் கொரோனா நோயாளிகளால் நிரம்பின.

ஒருபுறம் கொரோனாவாலும், மறுபுறம் சரியான நேரத்தில் கொரோனா படுக்கைகள் மற்றும் ஆக்சிஜன் கிடைக்காமலும் பலர் உயிரிழந்தனர். இப்போது தான் வைரஸ் பாதிப்பு கட்டுக்குள் வந்துள்ளது.

English summary

Daily death load has also gotten worse in recent weeks, warns researchers. Few pointed out that Corona third wave started in the country on July 4