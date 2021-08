சீனாவின் ஆதிக்கத்திற்கு செக்.. தென் சீன கடற்பகுதிக்கு 4 போர் கப்பல்களை அனுப்பும் இந்தியா..பரபர தகவல்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: சீனாவுக்கு செக் வைக்கும் வகையில் அந்நாடு தொடர்ந்து உரிமை கொண்டாடி வரும் தென் சீன கடல் பகுதியில் நடைபெறும் போர்ப் பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள நான்கு போர்க் கப்பல்களை அனுப்ப இந்தியக் கடற்படை முடிவு செய்துள்ளது.

இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்குமான உறவு கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே சொல்லிக் கொள்ளும்ம் வகையில் இல்லை என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். அதிலும் கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் நடந்த கல்வான் மோதலுக்கு பிறகு நிலைமை மேலும் மோசமானது.

அதன் பிறகு எல்லையில் தொடர்ந்து பதற்றமான சூழலே நிலவி வருகிறது. எல்லைப் பகுதிகளில் சீனா எடுக்கும் நடவடிக்கைகளை இந்தியா பாதுகாப்புப் படையினர் கூர்ந்து கவனித்து வருகின்றனர்.

சஞ்சய் தத் முன்கூட்டியே விடுதலை.. பேரறிவாளன் வழக்கை விசாரணைக்கு ஏற்க மும்பை ஹைகோர்ட் உத்தரவு

English summary

India Sends Warships To South China Sea As Part Of Counter-China PlanIndia is sending a naval task force to the South China Sea this month to expand security ties with friendly countries. Indian ships will take part in annual joint war drills involving the United States, Japan and Australia.