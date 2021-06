மாபெரும் சாதனை.. ஒரே நாளில் 69 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி.. மத்திய அரசு சாதித்தது எப்படி

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் இன்று ஒரே நாளில் மட்டும் 69 லட்சம் பேருக்குத் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த சில மாதங்களாகவே கொரோனா 2ஆம் அலையின் தாக்கம் மிக மோசமாக இருந்தது. தினசரி கொரோனா பாதிப்பு நான்கு லட்சம் வரை கூட சென்றது.

தற்போது கொரோனா பாதிப்பு குறைந்துள்ள நிலையில், மீண்டும் ஒரு கொரோனா அலை ஏற்படுவதற்குள் தடுப்பூசி போடும் பணிகளை வேகப்படுத்த வேண்டும் எனப் பலரும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

English summary

More than 69 lakh COVID-19 vaccine doses were administered in the last 24 hours. Today is Day One of center's new vaccination policy roll-out.