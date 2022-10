ரஷ்ய ஆயில் கூடாது.. நிர்பந்திக்கும் அமெரிக்கா.. அதெல்லாம் இந்தியா இஷ்டம்.. மத்திய அமைச்சர் பதிலடி

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: "இந்தியா எந்த நாட்டில் இருந்து வேண்டுமானாலும் கச்சா எண்ணெய்யை வாங்கும்" என்று மத்திய பெட்ரோல் மற்றும் இயற்கை எரிவாயுத் துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் கூறியுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய்யை வாங்க வேண்டாம் என அமெரிக்கா, இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளை மறைமுகமாக நிர்பந்தித்து வரும் நிலையில், அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங்கின் இந்தக் கருத்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.

மேலும், அமெரிக்காவுக்கே சென்று அந்நாட்டை மறைமுகமாக சாடும் வகையில் அவர் இதுபோல் பேசியிருப்பது உலக நாடுகளின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

English summary

Union Petroleum and Natural Gas minister Hardeep Singh Puri said India Will Buy Oil From Wherever It Has To because of whooping population in the country.