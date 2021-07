கிழக்கு லடாக் எல்லையில் சீனா அத்துமீறி நுழைந்து தாக்கியதாக வெளியான செய்தி.. இந்திய ராணுவம் மறுப்பு

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: கிழக்கு லடாக்கில் இந்தியா-சீனப் படைகள் இடையே, மோதல் நடைபெற்றதாக ஒரு முன்னணி ஆங்கில நாளிதழ் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. இதை இந்திய ராணுவம் முற்றிலுமாக மறுத்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டு முதல், சீன ராணுவம், கிழக்கு லடாக் எல்லைப் பகுதியில் குவிக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த வருடம் ஜூன் 15ம் தேதி, கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் சீன ராணுவம் அத்துமீறி நுழைய முயன்றபோது இந்திய ராணுவம் தடுத்தது. இதில் ஏற்பட்ட மோதலில் 20 இந்திய ராணுவ வீரர்கள் கொல்லப்பட்டனர்.

மேகதாது அணை: தமிழகம், கர்நாடகா உள்ளிட்ட 4 மாநில முதல்வர்கள் கூட்டத்தை கூட்ட மத்திய அரசு திட்டம்?

இந்த நிலையில்தான் 11 கட்ட பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு பிறகு அங்கு பதற்றம் குறைந்துள்ளது. ஆனால் இரு தரப்பிலும் ராணுவம் இன்னும் அங்கு, குவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

A leading English daily reports that clashes have taken place between Indo-Chinese forces in eastern Ladakh. The Indian Army has categorically denied this. "The purpose of this news report is intentional. Not based on any facts. Since the deal was made in February this year, no attempt has been made to occupy it. No clashes were reported in Galwan or any other area, according to the news article. We are in talks with both sides to resolve the issues. Regular patrols continue in the respective areas. PLA activities are constantly monitored by the Indian Army. The news article was published with unconfirmed facts. We categorically deny this." Says Indian Army.