கிரிக்கெட் வீரர்களை மொத்தமாக வாரி அள்ளும் பாஜக? ஜடேஜா மாதிரி பாண்டியா? அமித் ஷா திடீர் மீட்டிங்

டெல்லி: இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்களான ஹர்திக் பாண்டியா மற்றும் குருணால் பாண்டியா இருவரும் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை சந்தித்துள்ளனர். இதனால் இந்திய அணியின் முழுநேர கேப்டனாக ஹர்திக் பாண்டியா விரைவில் நியமிக்கப்படுவார் என்று ரசிகர்களுக்கு எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த சந்திப்பிற்கான காரணம் குறித்து தகவல் வெளியாகாததால் ரசிகர்களிடையே பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்துள்ளது.

ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரில் குஜராத் அணி உருவாக்கப்பட்ட நாள் முதலே ஹர்திக் பாண்டியாவின் முக்கியத்துவம் அதிகரிக்க தொடங்கியது. அதுமட்டுமல்லாமல் குஜராத் அணியின் கேப்டனாக முன் நின்று கோப்பையை வென்ற பின், இந்திய அணிக்காகவும் சில தொடர்களில் ஹர்திக் பாண்டியா தலைமை தாங்க தொடங்கினார்.

அதற்கு நியாயம் சேர்க்கும் வகையில் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சில் ஹர்திக் பாண்டியா கூடுதல் பொறுப்புடன் விளையாடினார் என்றும் சொல்லலாம். இதனிடையே இந்திய அணியின் துணை கேப்டனாக இருந்த கேஎல் ராகுல் ஃபார்மில் இல்லாமல் திணற, ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணிக்கான துணை கேப்டனாக ஹர்திக் பாண்டியா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

