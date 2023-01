இப்போது இருப்பது தைரியமான அரசு.. முத்தலாக் தடை, காஷ்மீர் சிறப்பு சட்டம் நீக்கம்.. ஜனாதிபதி பாராட்டு

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: ஜம்மு காஷ்மீர் சிறப்பு சட்டமான 370 ஐ நீக்கியது, முத்தலாக் தடை சட்டத்தை கொண்டு வந்தது போன்று பல முக்கிய முடிவுகளை எடுத்து வலிமையான, அச்சமற்ற அரசாக இந்திய அரசு திகழ்ந்து வருவதாக குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தில் உரையாற்றி இருக்கிறார்.

நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் இன்று முதல் தொடங்கி இருக்கிறது. லோக் சபா மற்றும் ராஜ்ய சபா உறுப்பினர்கள் முன்னிலையில் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு உரையாற்றி பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரை தொடங்கி வைத்தார்.

இதில் குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜக்தீப் தன்கர், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா, மத்திய அமைச்சர்கள், எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.

இந்தியா தனது பிரச்சினைகளை தீர்க்க பிற நாடுகளை சார்ந்திருக்காது! நாடாளுமன்றத்தில் குடியரசு தலைவர் உரை

