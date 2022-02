தடுப்பூசி போடாமல் மோசடி என்று சர்வதேச ஊடகங்கள் வெளியிட்ட செய்தி.. மத்திய அரசு திட்டவட்ட மறுப்பு!

Delhi

oi-Logi

டெல்லி: கொரோனா தடுப்பூசி எடுத்துக்கொள்ளாமலே மோசடி செய்திருப்பதாக சில சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டதற்கு மத்திய அரசு மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.

கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்துவதில் இந்தியா தொடர்ந்து மற்ற நாடுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டாk இருக்கிறது. தொடர்ந்து கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் நாடு முழுவதும் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், இந்தியாவில் சிலர் கொரோனா தடுப்பூசி இரண்டு டோஸ் செலுத்திக்கொள்ளாமலேயே, பொய்யாக தடுப்பூசி எடுத்துக்கொண்டதாக மோசடி நடப்பதாக சில சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டிருக்கின்றன.

அடப்பாவமே.. ஒன்னா, ரெண்டா.. தேங்கிப்போன 50 லட்சம் கோவிஷீல்ட் தடுப்பூசிகள்.. காலாவதியாகப் போகுதாம்!

English summary

The Central government has denied reports by some international media outlets that it has committed fraud without taking the corona vaccine and cowin.