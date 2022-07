இந்திய ராணுவ ஆயுதங்களை எதிரிகளால் யூகிக்க முடியாது.. பிரதமர் நரேந்திர மோடி நம்பிக்கை!

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: எதிர்களால் யூகிக்க முடியாத ஆயுதங்கள் வரும் காலங்களில் இந்திய ராணுவ வீரர்களிடம் இருக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

டெல்லியில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் தொடர்புடைய நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து, பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசுகையில், இந்தியாவில் பாதுகாப்பான சுற்றுச்சூழலை ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அண்மைக் காலமாக இறக்குமதியின் அளவு குறைந்து, ஏற்றுமதியின் அளவு அதிகரித்துள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி விவகாரம்.. அரசை பின்பற்றிய தனியார் பள்ளிகள் - பின்வாங்கிய மெட்ரிக் பள்ளிகள் சங்கம்

English summary

Modi said, “We developed the habit of being dependent on foreign countries for even the simplest products. Like drug addicts, we were addicted to the products imported from abroad. To change this mindset, we worked on a mission mode after 2014.