அடடே.. எல்லையில் இந்திய-சீன ராணுவ வீரர்கள் செய்த செயலை பாருங்க.. புதிய ஆண்டிலாவது அமைதி மலருமா?

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: ஜம்மு-காஷ்மீர் சர்வதேச எல்லை பகுதியில் அத்துமீறுவதை பாகிஸ்தான் ராணுவம் தனது வாடிக்கையாக வைத்துள்ளது. சீனாவும் தனது பங்குக்கு இந்திய எல்லையை அபகரிக்க தொடர்ந்து முயற்சி செய்து வருகிறது.

அருணாச்சல பிரதேச மாநில எல்லையை சீனா தொடர்ந்து சொந்தம் கொண்டாடி வருகிறது. கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் கிழக்கு லடாக் எல்லை பகுதிகளில் சீன ராணுவத்தினர் பெரும் அட்டூழியத்தில் ஈடுபட்டனர்.

நாகாலாந்தில் ஆயுதப்படை சிறப்பு அதிகாரச்சட்டம் மேலும் 6 மாதங்களுக்கு நீட்டிப்பு - மத்திய அரசு

English summary

Indo-Chinese soldiers on the Ladakh border exchanged sweets and exchanged happy New Year greetings. Similarly on the India-Pakistan border the soldiers of the two countries offered sweets and wished each other a Happy New Year