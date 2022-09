எஸ்டிபிஐ கட்சிக்கு தடையா.. பிஎஃப்ஐ மீதான தடை உத்தரவில் மத்திய அரசு குறிப்பிட்டது என்ன?

Delhi

டெல்லி: பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் அதன் துணை அமைப்புகளை சட்டவிரோதமானவை என அறிவித்து தடை விதித்த மத்திய அரசு எஸ்டிபிஐ கட்சிக்கு தடை விதித்து இருக்கிறதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

பாப்புலர் பிரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பு நாடு முழுவதும் கிளைகளை பரப்பி செயல்பட்டு வருகிறது. இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான அடக்குமுறைகள், சட்டங்களுக்கு எதிராகவும், மத்திய அரசு, பாஜக, ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்புக்கு எதிராகவும் குரல் கொடுத்து வருகிறது.

அதே நேரம் பாஜக மற்றும் இந்துத்துவ அமைப்புகள் பாப்புலர் பிரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பு கலவரங்களை தூண்டி வருவதாக குற்றம்சாட்டி அவற்றை தடை செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி வந்தன.

A question has arisen whether the central government has banned the SDPI party after declaring Popular Front of India and its affiliated movements are illegal and banned for 5 years