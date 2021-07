கணிக்க முடியாத டெல்டா கொரோனா..வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்துவதில் புது தலைவலி.. குழப்பத்தில் ஆய்வாளர்கள்

Delhi

டெல்லி: இதுவரை கண்டறியப்பட்ட உருமாறிய கொரோனா வகைகளிலேயே டெல்டா கொரோனா தான் வேகமாகப் பரவும் ஒன்றாக உள்ளது. இதனால் டெல்டா கொரோனா பாதிப்பைக் கண்டறிந்து, அதைக் கட்டுப்படுத்துவது என்பது மிகப் பெரிய தலைவலியாக உருவெடுத்துள்ளது

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு உலகெங்கும் பரவ தொடங்கிய கொரோனாவை, இன்னும் எந்தவொரு நாடும் முழுமையாகக் கட்டுப்படுத்தவில்லை. அமெரிக்கா, பிரிட்டன் போன்ற வல்லரசு நாடுகளிலும் வைரஸ் பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

இதற்கு முக்கிய காரணமாக டெல்டா கொரோனா வைரஸ் பார்க்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலை சமயத்தில் மிக மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்திய டெல்டா கொரோனா இப்போது உலக நாடுகளிலும் தனது ஆட்டத்தைத் தொடங்கியுள்ளது.

English summary

One detailed study showed the average time from exposure to becoming infected was six days in 2020, but four days with Delta. Delta Corona makes Contact tracing, quarantine of contacts harder.