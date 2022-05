70 டாலர் எண்ணெய் இறக்குமதி! இந்தியா போட்ட பக்கா ப்ளான்..! நடுநிலை முடிவால் மெகா ஆஃபரை தருமா ரஷ்யா?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : உக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷ்யாவின் படையெடுப்புக்குப் பிறகு இந்தியாவில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் 40 மில்லியன் பேரல் கச்சா எண்ணெய்யை ரஷ்யாவிடம் இருந்து வாங்கி உள்ள நிலையில் ரஷ்யா, கச்சா எண்ணெயின் விலையை 70 டாலருக்கும் கீழாக குறைக்க வேண்டும் என இந்தியா விரும்புவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது

உக்ரைன் நாட்டின் மீதான ரஷ்யாவின் தாக்குதல் தொடர்ந்து 60 நாட்களுக்கும் மேலாக நீடித்து வரும் நிலையில் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை நிலைத்தன்மை இல்லாமல் இருந்தது.

உக்ரைன் ரஷ்யா போருக்கு முன்னதாக சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெயின் விலை 80 டாலருக்கும் கீழ் ஆகவே இருந்து வந்த நிலையில், போருக்குப் பிறகு கச்சா எண்ணெய் விலை 100 டாலரை தாண்டியது. மார்ச் மாத தொடக்கத்தில் 110 டாலர்களாக இருந்த கச்சா எண்ணெயின் விலை தற்போது 106.8 டாலராக உள்ளது.

இருமடங்கு உயர்ந்த எண்ணெய் விலை .. கச்சா எண்ணெய்யுடன் போட்டி போடும் நல்லெண்ணெய்.. கலக்கத்தில் மக்கள்!

English summary

It has been reported that India wants Russia to reduce the price of crude oil to less than $ 70 a barrel as government and private oil companies in India have been buying 40 million barrels of crude oil from Russia since Russia's invasion of Ukraine.