இது அக்னிபாத் அல்ல! அக்னி பரீட்சை! இளைஞர்களின் குரலை கேளுங்கள்! பிரதமர் மோடிக்கு, ராகுல் எச்சரிக்கை

டெல்லி: ‛‛ராணுவம் உள்ளிட்ட முப்படையின் ஆள்சேர்ப்பு நடவடிக்கையான அக்னிபாத் திட்டம் மூலம் அக்னி பரீட்சை நடத்த வேண்டாம். இளைஞர்களின் குரலை கேளுங்கள்'' என ராகுல்காந்தி மத்திய அரசுக்கு எச்சரிக்கை செய்துள்ளார்.

இந்தியாவில் உள்ள முப்படைகளில் ஆட்சேர்ப்பு நடவடிக்கைக்கு அக்னிபாத் திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் ராணுவம், விமானப்படை, கப்பற்படைக்கு ஆள்சேர்ப்பு நடக்கிறது.

இத்திட்டத்தின் கீழ் முப்படைகளிலும் குறைந்தபட்சமாக 4 ஆண்டுகள் வரை இளைஞர்கள் பணி செய்ய முடியும். இந்த திட்டத்துக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கிய நிலையில் இதுபற்றி விவரத்தை மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அறிவித்தார்.

"Listen to the voice of unemployed youths of the country, don't take 'agnipareeksha' of their patience by making them walk on 'Agnipath', Mr. prime minister" says Congress Rahul Gandhi,