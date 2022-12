'சட்ட அங்கீகாரம் இருக்கு'.. ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு பரபர வாதம்

Delhi

டெல்லி: ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளை நடத்த அனைத்து சட்ட அங்கீகாரங்களும் உள்ளன. எனவே ஜல்லிக்கட்டுக்கு தடை விதிக்க முடியாது என்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தனது தரப்பு வாதத்தை முன்வைத்துள்ளது.

தமிழகத்தின் பாரம்பரிய விளையாட்டாகவும் வீர விளையாட்டாகவும் ஜல்லிக்கட்டு உள்ளது.

பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி அலங்காநல்லூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நடைபெறும் ஜல்லிக்கட்டு மிகவும் புகழ்பெற்றது.

மனிதர்கள் காயமடைகிறார்களே குத்து சண்டையை தடை செய்யலாமா? ஜல்லிக்கட்டு வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் கேள்வி

English summary

All legal approvals are in place to conduct jallikattu competitions. Therefore, the central government has presented its argument in the Supreme Court that Jallikattu cannot be banned.