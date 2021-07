கொரோனா காலத்தில் எதற்கு கன்வர் யாத்திரை? மக்களை குழப்ப வேண்டாம்.. யோகி அரசை சாடிய உச்ச நீதிமன்றம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: கன்வர் யாத்திரைக்கு உத்தரப் பிரதேச அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது குறித்துத் தானாக முன் வந்து வழக்கை விசாரிக்கும் உச்ச நீதிமன்றம், கொரோனா காலத்தில் யாத்திரைக்கு அனுமதி அளித்தது ஏன் எனக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

நாட்டில் கொரோனா 2ஆம் அலை இப்போது தான் மெல்லக் கட்டுக்குள் வருகிறது. ஒவ்வொரு மாநில அரசும் தளர்வுகளை அறிவித்து வருகின்றனர்.

இருப்பினும், தளர்வுகள் அறிவிக்கும்போது மாநில அரசுகள் உட்சபட்ச கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும் என மத்திய அரசு எச்சரித்துள்ளது.

English summary

Taking suo motu on a report that Uttar Pradesh ‘has started preparing for the annual Kanwar yatra — with restrictions’. Supreme Court sought response from the state as well as Uttarakhand and the Centre.