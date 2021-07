எனது ஆட்சி காலம் "ஜங்கிள் ராஜ்" இல்லை.. ஏழைகளின் ஆட்சியாக இருந்தது.. லாலு பிரசாத் யாதவ் உற்சாக உரை!

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: எனது ஆட்சி "காட்டாட்சி" (Jungle Raj) கிடையாது, ஏழை மக்களுக்கான ஆட்சியாக இருந்தது என்று ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் கட்சித் தலைவரும், பீகார் முன்னாள் முதல்வருமான லாலு பிரசாத் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார்.

லாலு பிரசாத் யாதவ் என்றாலே மாட்டுத்தீவன ஊழல்.. பீகாரில் நடைபெற்ற வன்முறை சம்பவங்கள்.. போன்றவை மக்கள் மனதில் பதியும் அளவுக்கு ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் கட்சியின் எதிர் துருவ அரசியல் கட்சிகள் தீவிர பிரச்சாரத்தை நாடு முழுவதும் முன்னெடுத்தன.

அதே நேரம், அவர் மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சராக ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசில் பணியாற்றியபோது ரயில்வே துறையை அதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மிகப் பெரிய முன்னேற்ற பாதைக்கு அழைத்துச் சென்று சாதித்தார்.

"நான் மாடுகளிலிருந்து எப்படி பால் கறக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்தவன், எனவே நஷ்டத்தில் இயங்கும் ரயில்வே துறையை எப்படி லாபத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்பதையும் அறிந்திருந்தேன்.." என்று முன்பு ஒருமுறை தனது பேட்டியின்போது லாலு பிரசாத் யாதவ் தெரிவித்திருந்தார்.

எங்கள் ஆட்சியில் விலைவாசி இப்படி கூடியிருந்தால் மக்கள் எங்களை நடமாடவே விட்டிருக்க மாட்டார்கள்: லாலு

English summary

Lalu Prasad Yadav inaugurated the party's 25th foundation day by virtually from Delhi, and spoke that his regime was not jungle raj as is projected by rivals, it was rule of the poor.