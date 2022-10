அதிகாரத்தில் அதிகம் இருந்தது யார்? காந்தி குடும்பத்திலிருந்து காங்கிரஸ் தலைவரானவர்கள் லிஸ்ட்

Delhi

டெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் பதவிக்கான தேர்தல் நேற்று நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், காந்தி குடும்பத்தை சேர்ந்த யாரெல்லாம் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக பதவி வகித்துள்ளார்கள் என்று பார்க்கலாம்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக பதவி வகித்து வந்த ராகுல் காந்தி கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் படுதோல்வியை சந்தித்ததை தொடர்ந்து பதவி விலகினார். அதன் பின்னர் புதிய தலைவராக யாரும் தேர்வு செய்யப்படவில்லை.

காங்கிரஸ் மூத்த தலைவராக இருந்த சோனியா காந்தியே இடைக்கால தலைவராக பதவியேற்று கட்சியை வழிநடத்தி சென்று கொண்டிருக்கிறார். இந்த நிலையில் அக்டோபர் 17 ஆம் தேதியான நேற்று காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.

As the election for the post of Congress party president has been completed yesterday, let's see who from the Gandhi family has held the post of Congress party president.