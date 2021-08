கேரளாவில் மளமளவென உயரும் கொரோனா.. இந்த இரண்டும்தான் முக்கிய காரணம்.. வல்லுநர் குழு ஷாக் ரிப்போர்ட்

Delhi

டெல்லி: வேகம் குறைந்த வேக்சின் பணிகள், சுகாதார உள்கட்டமைப்பு பிரச்சினைகள் ஆகியவை காரணமாகவே கேரளாவில் சமீப காலங்களில் வைரஸ் பாதிப்பு அதிகரித்துள்ளதாகத் தேசிய சுகாதார கட்டுப்பாட்டு மையம் அறிக்கை சமர்ப்பித்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்தார்.

இந்தியாவில் கடந்த மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களில் கொரோனா 2ஆம் அலை ஏறப்பட்டது. இப்போது நாட்டில் வைரஸ் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்துள்ள போதிலும், சில மாநிலங்களில் கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்தே வருகிறது.

குறிப்பாக, இரண்டாவது அலையின் சமயத்தில் வைரஸ் பாதிப்பை அதிகரிக்காமல் பார்த்துக் கொண்ட கேரளாவில் இப்போது வைரஸ் பாதிப்பு உயர தொடங்கியுள்ளது. இது குறித்து மத்திய அரசு கேரளாவுக்கு எச்சரிக்கை அளித்துள்ளது.

Minister Mansukh Mandaviya said that low vaccination and strained healthcare infrastructure as problem points amid rising Covid cases in the state. Amid a steep rise in Covid-19 cases, the Union government on Tuesday updated on the six-member Central team findings that visited Kerala last week.