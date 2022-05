ஏழைகளுக்கான ஆட்சியை காங்கிரஸ் மட்டுமே வழங்குகிறது! சிலிண்டர் விலை உயர்வு பற்றி ராகுல்காந்தி ட்விட்

Delhi

டெல்லி: ஏழைகள் மற்றும் நடுத்தர குடும்பங்களின் நலனுக்கான ஆட்சியை காங்கிரஸ் மட்டுமே வழங்குகிறது என சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை உயர்வு குறித்து ராகுல்காந்தி கூறியுள்ளார்.

சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெயின் விலையை பொறுத்து பெட்ரோல், டீசல், சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலைகள் நிர்ணயம் செய்யப்படுகின்றன.

இந்நிலையில் இந்தியாவில் உத்தர பிரதேசம் உள்பட 5 மாநில தேர்தலுக்கு பிறகு படிபடியாக பெட்ரோல், டீசல், சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலைகள் அதிகரிக்க துவங்கின.

சிலிண்டர் பயன்பாட்டில் தீண்டாமை... ஏழைகளை விலக்கும் பாஜக... விலை உயர்வுக்கு காங்கிரஸ் கடும் கண்டனம்

English summary

Congress leader Rahul Gandhi took a jibe at the union government after the hike Rs50 per LPG cylinder, insisting that “Only Congress governs for the welfare of poor and middle-class Indian families. It’s the core of our economic policy.”