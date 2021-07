13 கோரிக்கைகள்.. டெல்லியில் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்.. மத்திய அமைச்சரை சந்திக்கிறார்!

Delhi

டெல்லி: நீட் தேர்வு விவகாரம், மதுரை எய்ம்ஸ் கட்டுமானம் உள்ளிட்ட 13 விஷயங்கள் குறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சரிடம் இன்று டெல்லியில் பேசப்போவதாக மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார்.

சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் நேற்று மாலை டெல்லி சென்றார். இன்று தமிழ்நாடு அரசின் கோரிக்கைகள் தொடர்பாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சரை சந்தித்து பேச உள்ளார். தமிழ்நாட்டின் நலனுக்காக மத்திய அரசிடம் 13 கோரிக்கைகளை முன்வைக்க உள்ளதாகத் நேற்று தெரிவித்தார்.

முன்னதாக நேற்று காலை செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மா.சுப்பிரமணியன், இன்று (நேற்று) நான் டெல்லி செல்கிறேன். அங்கு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சரைச் சந்திக்க உள்ளேன்.

அப்போது, தடுப்பூசியை அதிகப்படுத்தி வழங்க வேண்டும், எச்.எல்.எல் தடுப்பூசி மையத்தை (செங்கல்பட்டு தடுப்பூசி மையம்) உடனடியாகத் திறக்க வேண்டும், இதனால் இப்போதுள்ள தடுப்பூசி தட்டுப்பாட்டைப் போக்க உதவியாக இருக்கும் என்கிற அடிப்படையில் வலியுறுத்துவோம்.

மொத்தம் 13 கோரிக்கைகளை வைக்க உள்ளோம். எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரி திறப்பு, நீட் தேர்விலிருந்து தமிழகத்துக்கு விலக்கு அளிக்க வேண்டிய அந்த அவசியத்தையும் எடுத்துச் சொல்லவுள்ளோம்" என்றார்.

English summary

State Health Minister Ma Subramanian said that he would speak to the Union Health Minister in Delhi today on 13 issues, including the NEET exam and the construction of the Madurai AIIMS.