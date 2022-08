சில்லரை இல்லையா.. இந்தாங்க பேடிஎம் நம்பர்.. டிஜிட்டல் முறைக்கு மாறிய பிச்சைக்காரர்.. ஆசையே இதுதானாம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: நாட்டில் டிஜிட்டல் முறையிலான பணப்பரிமாற்றம் அதிகரித்துள்ள நிலையில் பிச்சை எடுத்து வீடு, நிலம் வாங்கிய ஒருவர் ஹெலிகாப்டர் வாங்குவதற்காக வித்தியாசமான முறையில் பேடிஎம் பயன்படுத்தி டிஜிட்டல் முறையில் பிச்சை எடுத்து வருகிறார்.

நாட்டில் அனைத்தும் டிஜிட்டல் மயமாகி வருகிறது. தற்போதைய சூழலில் பெரும்பாலான மக்கள் டிஜிட்டல் முறையில் பணபரிவர்த்தனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதனால் பலர் தங்களின் கைகளில் பணம் எடுத்து செல்வதை குறைத்துள்ளனர்.

இந்த காலமாற்றத்துக்கு ஏற்ப பிச்சைக்காரர்களும் தங்களை மாற்றி வருகின்றனர். அதாவது அவர்களும் டிஜிட்டல் முறையில் பிச்சை எடுக்க துவங்கி உள்ளனர். இதனை உறுதி செய்யும் வகையிலான வீடியோ ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி உள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

Madhya Pradesh beggar man wants to buy helicopter and adopting PaytmDigital payments have increased in the country. In this case, a beggar is taking alms through Paytm from the people who have refused to give him accommodation saying that he does not have money. A video of him saying that he is digitally begging to buy a helicopter while buying a house and land by begging is now spreading rapidly on the internet.