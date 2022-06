"லிவ்விங்-இன்" காதலி கர்ப்பம்! கவனித்துக்கொள்ளனுமாம்! கைதி காதலனுக்கு ஜாமீன் கொடுத்த டெல்லி ஹைகோர்ட்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: டெல்லி: டெல்லியில் விசாரணை அமைப்புகளின் அடையாள அட்டை, ஸ்டிக்கர்களை பயன்படுத்தி மோசடியில் ஈடுபட்டு கைதான இளைஞருக்கு அவரது நிறைமாத கர்ப்பிணியை கவனித்து கொள்ள இடைக்கால ஜாமின் வழங்கி டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

டெல்லியில் உளவுத்துறை மற்றும் புலன் விசாரணை அமைப்புகளின் அடையாள அட்டைகள் மற்றும் ஸ்டீக்கர்களை வாகனங்கத்தில் ஒட்டி மோசடி நடந்தது.

இதுதொடர்பாக ‛லிவ் இன் ரிலேசன்ஷிப்'உறவில் உள்ள ஜோடியை கடந்த ஜனவரி மாதம் போலீசார் கைது செய்தனர். இதையடுத்து இருவரும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

English summary

The Delhi High Court has granted interim bail of three weeks to a man who was arrested in a cheating case to take care of his pregnant live-in partner, also a co-accused in the case.