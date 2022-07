ஏன்டா.. குரைத்தது ஒரு குத்தமாடா! நாயையும் அதன் உரிமையாளரையும்.. மண்டையை பிளந்த இளைஞர்! வெறிச்செயல்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: தலைநகர் டெல்லியில் நாய் குரைத்துக் கொண்டே இருந்ததால் ஆத்திரப்பட்டு அண்டை வீட்டார் செய்த பகீர் சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

குரைத்தது ஒரு குத்தமாடா! நாயையும் அதன் உரிமையாளரையும்.. மண்டையை பிளந்த இளைஞர்

நாய்களை உற்ற நண்பன் என்று பொதுவாகக் கூறுவார்கள். அது உண்மையும் கூட! பல நேரங்களில் சக மனிதர்கள் செய்ய முடியாதவற்றையும் கூட நமக்கு நாய்கள் செய்துவிடும்.

அப்படிப்பட்ட நாய்களைப் பலரும் தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களில் ஒருவராகவே நடத்துவார்கள். குழந்தைகளுக்கு ஈடாக நாய்களைப் பார்த்துக் கொள்வார்கள்.

English summary

A man injured three members of a family in his neighbourhood with an iron rod allegedly after their pet dog barked at him: (டெல்லியில் நாயைக் குலைத்ததால் உரிமையாளர் மீது தாக்குதல்) Man hit the dog with the iron rod and injured it.