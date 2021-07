'காஷ்மீரை கொள்ளையடிக்கவே சட்டப்பிரிவு 370 ரத்து.. எங்கள் அடையாளமே ஆபத்தில் உள்ளது..' மெகபூபா முப்தி

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: பல்வேறு விவகாரங்களில் மத்திய அரசைக் கடுமையாகச் சாடியுள்ள காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வர் மெகபூபா முப்தி, காஷ்மீர் வளங்களைக் கொள்ளையடிக்கவே சட்டப்பிரிவு 370 ரத்து செய்யப்பட்டதாகக் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

காஷ்மீர் மாநிலத்திற்குச் சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும் சட்டப்பிரிவை மத்திய அரசு கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு ரத்து செய்யப்பட்டது. மேலும், அப்போது காஷ்மீர் மாநிலம் இரண்டு யூனியன் பிரதேசங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டது.

மேலும், அப்போது ஓமர் அப்துல்லா, மெகபூபா முப்தி உள்ளிட்ட பல முக்கிய தலைவர்களும் தடுப்புக்காவலில் வைக்கப்பட்டனர்.

English summary

Former Jammu and Kashmir chief minister and Peoples’ Democratic Party leader Mehbooba Mufti hit out at the Central government. She said abrogation of Article 370 has been carried out to rob Jammu & Kashmir of its resources.