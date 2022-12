“பிரதமர் சொல்லிதான் ஆர்மி அங்கே போனாங்க”.. சீனா மோதல் விவகாரத்தில்.. அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சுளீர்!

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: எல்லை விவகாரத்தில் மத்திய அரசு தூங்கிக் கொண்டிருந்ததாக காங்கிரஸ் குற்றம்சாட்டிய நிலையில், பிரதமர் மோடி உத்தரவின் பெயரில்தான் ராணுவம் சர்ச்சைக்குரிய பகுதிக்கு சென்றதாக மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் இதற்கு விளக்கமளித்துள்ளார்.

கடந்த ஓரிரு ஆண்டுகளாக எல்லையில், சீன படையினர் தொடர்ந்து அத்துமீறி வருவதாக இந்திய ராணுவம் குற்றம்சாட்டியுள்ளது. இதனை தவிர்ப்பதற்கு இதற்கு முன்னர் பேச்சு வார்த்தை நடத்தப்பட்டாலும் கூட மோதல்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன.

இந்நிலையில் டிசம்பர் 9ம் தேதியன்று அருணாச்சலப் பிரதேசத்தின் தவாங் செக்டரில் சீன வீரர்கள் ஆக்கிரமிப்பு முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். இதனை இந்திய வீரர்கள் முறியடித்துள்ளனர்.

English summary

Union Minister of External Affairs Jaishankar has explained this while the Congress has accused the central government of sleeping on the border issue.