யாருயா நீங்கல்லாம்? ஸ்விக்கியில் “அம்மாவை” அதிகம் தேடிய மக்கள்.. உள்ளாடை,பெட்ரோலும் லிஸ்டில் இருக்கு

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: பிரபல உணவு டெலிவரி செயலியான ஸ்விக்கி தனது செயலியில் தேடப்பட்ட வித்தியாசமான விசயங்களை பட்டியலிட்டு இருக்கிறது. அதை பார்த்தபோது ஒரு பக்கம் அதிர்ச்சியும், மறுபக்கம் சிரிப்பும் சேர்ந்தே வரும்.

அப்படி என்னதான் செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்ற கேள்வி உங்களுக்கு எழுகிறதா? விரிவாக இப்பதிவில் பார்ப்போம். பிரபல உணவு டெலிவரி நிறுவனமான ஸ்விக்கியின் மூலம் இந்தியாவில் கோடிக்கணக்கான உணவு டெலிவரி செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இப்படி நாடு முழுவதும் பெரு நகரங்களில் மக்களால் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் ஸ்விக்கி இன்ஸ்டா மார்ட் என்ற சேவையையும் தொடங்கி நடத்தி வருகிறது.

English summary

Popular food delivery app Swiggy lists different things searched on its app. When you see it, you will be shocked on one side and laugh on the other side.