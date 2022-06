அச்சமூட்டும் குரங்கு அம்மை..! அசால்ட்டா இருக்கக் கூடாது மக்களே..! அறிகுறிகள் இப்படித்தான் இருக்கும்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : பல்வேறு உலக நாடுகளில் குரங்கு அம்மை நோய் வேகமாக பரவி அச்சத்தை அதிகரித்து வரும் நிலையில், குரங்கு அம்மை நோய் வராமல் தடுக்க எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மற்றும் அதனை தடுப்பதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது.

கொரோனாவுக்குப் பிறகு உலக மக்களை மீண்டும் ஒரு அச்சுறுத்தலில் ஆழ்த்தும் விதமாக மங்கி பாக்ஸ் என அழைக்கப்படும் குரங்கு காய்ச்சல் தற்போது மேற்கத்திய நாடுகளில் மிக தீவிரமாக பரவி வருகிறது.

தற்போது ஐரோப்பிய நாடுகளான பெல்ஜியம், பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, இத்தாலி, நெதர்லாந்து, போர்ச்சுகல், ஸ்பெயின், ஸ்வீடன், பிரிட்டன் போன்றவற்றில் இதன் பாதிப்பு திடீரென அதிகரித்து வரும் நிலையில், கொரோனா போன்ற ஒரு சுகாதார நெருக்கடி ஏற்பட வாய்ப்பிருப்பதாக மருத்துவ நிபுணர்கள் அஞ்சுகின்றனர்.

குரங்கு அம்மை..விமான நிலையங்களில் ஆய்வு..தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள பொது சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தல்

English summary

As monkeypox spreads rapidly in various parts of the world and fears are mounting, the union Ministry of Health has issued guidelines on the precautionary measures to be taken against monkeypox and its prevention.