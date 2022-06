அக்னிபாத் போராட்டத்திற்கு இடையே.. முன்னாள் ராணுவ வீரர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு பற்றி வெளியான ஷாக் தகவல்

Delhi

டெல்லி: நாடு முழுவதும் அக்னிபாத் போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், இதுவரை அரசுத் துறைகளில் முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டது குறித்து அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

நாட்டின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய உயிரைப் பணயம் வைத்துப் பாதுகாப்புத் துறையினர் வேலை செய்து வருகின்றனர். அப்படி நாட்டிற்காகத் தியாகம் செய்பவர்களுக்கு அரசு சில சலுகைகளை அறிவித்துள்ளன.

அதன்படி துணை ராணுவப் படைகள் தொடங்கி பல்வேறு அரசுத் துறைகளில் முன்னாள் ராணுவ வீரர்களுக்குச் சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இப்போது அக்னிபாத் வீரர்களுக்கும் இதேபோன்ற சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

