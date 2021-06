எனக்கு மாதம் ரூ,5 லட்சம் சம்பளம்.. அதில் ரூ.2.75 லட்சம் வரியாக செலுத்துகிறேன்.. ஜனாதிபதி பேச்சு

Delhi

டெல்லி: குடியரசுத் தலைவர் ராம் நாத் கோவிந்த், உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள தனது சொந்த கிராமத்திற்கு நேற்று வருகை தந்தார். அப்போது பேசிய அவர்,, ​​தனது மாத வருமானத்தில் 50 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான தொகையை வரிகளில் செலுத்துவதாக கூறினார்.

"குடியரசுத் தலைவர் எவ்வளவு சம்பளம் பெறுகிறார் என்பதைப் பற்றி எல்லோரும் பேசுகிறார்கள். அதிகாரிகள், ஆசிரியர்கள் நான் சேமிப்பதை விட அதிகம் சம்பாதிக்கிறார்கள்." என்று அவர் கூறினார்

உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் கான்பூர் தேஹத் மாவட்டத்தில் உள்ள தனது சொந்த ஊரான பராங்கு கிராமத்தில் உரை நிகழ்த்திய குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த், "எனக்கு மாதத்திற்கு ரூபாய் 5 லட்சம் சம்பளம் கிடைக்கிறது. அதில் ரூ.2.75 லட்சம் வரியாக செலுத்துகிறேன். இந்தியாவில் அனைவரும் முறையாக வரி செலுத்த வேண்டும். இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு இந்த வரிகள் உதவும்.

President Ram Nath Kovind, while visiting his native land in Uttar Pradesh, said he pays more than 50 per cent of his monthly income in taxes as he urged people to pay taxes duly for development. "I pay taxes too," the President said as he remarked that people earned more than what he could save after making tax payments.