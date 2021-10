எல்லையில் வீரர்கள் மரணம்.. இந்தியா-பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட்டை மோடி ஏன் இப்போது எதிர்க்கவில்லை?: ஓவைசி

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: எல்லையில் 9 இந்திய ராணுவ வீரர்கள் தீவிரவாத தாக்குதலில் மரணமடைந்துள்ள நிலையில், 20 ஓவர் உலக கோப்பையில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் நாடுகளிடையே கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெற உள்ளது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி இப்போது எந்த கருத்தும் கூறவில்லை என்று, அகில இந்திய மஜ்லிஸ்-இ-இடிஹதுல் முஸ்லிமின் தலைவர் அசாதுதின் ஓவைசி விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

ஜம்மு-காஷ்மீரின் பூஞ்ச் மாவட்டத்தில் உள்ள மெந்தரில் தீவிரவாதிகளுக்கு எதிரான வேட்டையின்போது, இந்தியாவைச் சேர்ந்த 9 ராணுவ வீரர்கள் கொல்லப்பட்டனர்.

இந்த நிலையில்தான், அக்டோபர் 24ம் தேதி, இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடையே டி20 உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெற உள்ளது.

English summary

A cricket match between India and Pakistan is set to take place in the 20-over World Cup, with 9 Indian soldiers killed in a terrorist attack on the border. Asaduddin Owaisi, leader of the AIMIM, has criticized Prime Minister Narendra Modi for not saying anything now.