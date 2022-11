8 தீம்.. தினம் 30 நிமிடம் தேசநலன் நிகழ்ச்சி கட்டாயம்.. சேனல்களுக்கு மத்திய அரசு அதிரடி உத்தரவு..ஏன்?

Delhi



டெல்லி: இந்தியாவில் உள்ள தொலைக்காட்சி சேனல்களில் தினமும் அரை மணிநேரம் நாடு அல்லது பொதுமக்கள் நலன் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்ப வேண்டும் என்று மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்புத்துறை அமைச்சகம் அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது. நிகழ்ச்சிகளை உருவாக்க 8 தீம்களை மத்திய அமைச்சகம் வழங்கிய நிலையில் இதனை பின்பற்றாவிட்டால் விளக்கம் கேட்கப்படும் என அந்த அமைச்சகம் கூறியுள்ளது.

இந்தியாவில் தொலைக்காட்சி சேனல்களை மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிரப்புத்துறை அமைச்சகம் கண்காணித்து வருகிறது. இந்த துறை சார்ந்து புதிய வழிக்காட்டுதல்கள் அவ்வப்போது வெளியிடப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் இந்தியாவில் தொலைக்காட்சி சேனல்களை அப்லிங்க் மற்றும் டவுன்லிங்க் செய்வதற்கான 2022ம் ஆண்டுக்கான வழிக்காட்டுதல்களுக்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

English summary

The Union Ministry of Information and Broadcasting has ordered that TV channels in India should broadcast half an hour of national or public interest programs every day. The ministry has said that an explanation will be sought if this is not followed.