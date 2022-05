மோடி- ஜெர்மன் பிரதமர் சந்திப்பில் நேரு படமா? இணையத்தில் தீயாய் பரவும் போட்டோ.. உண்மை என்ன?

Delhi

டெல்லி: ஜெர்மனியில் அந்நாட்டு பிரதமர் ஓலப் ஸ்கால்சினை, பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்தித்து பேசினார். இந்த சந்திப்பின்போது இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் நேருவின் புகைப்படம் இடம்பெற்றதா, இல்லையா என்பது பற்றிய உண்மை தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

கொரோனா பரவல் குறைந்த நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிற நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள துவங்கி உள்ளனர். அதன்படி முதற்கட்டமாக ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு அவர் சுற்றுப்பயணம் செய்து முடித்துள்ளார்.

அதாவது ஐரோப்பிய நாடுகளான ஜெர்மனி, டென்மார்க், பிரான்ஸ் ஆகிய 3 நாடுகளில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி 3 நாட்கள் மேற்கொண்டார்.

3 நாட்களில் 3 நாடுகள்! பிரான்ஸில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை கட்டிப்பிடித்து வரவேற்ற அதிபர் மேக்ரான்

A photo purporting to show a portrait of India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru hanging on a wall at a meeting between Prime Minister Narendra Modi and German Chancellor Olaf Scholz, is morphed and fake.