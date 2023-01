"சமூக ஊடக பிரபலங்களுக்கு புதிய விதிகள்.." மீறினால் ரூ.50 லட்சம் வரை அபராதம்.. மத்திய அரசு அதிரடி

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: சமூக வலை தளங்களில் உள்ள பிரபலங்கள், சமூக வலைத்தளங்களில் செல்வாக்குடன் திகழ்பவர்கள் மற்றும் கணினி வழியேயான கதாபாத்திரங்களை வெளியிடுவோர் ஆகியோருக்காக, மத்திய நுகர்வோர் விவகார துறை புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டு உள்ளது. இந்த புதிய விதிகளை பின்பற்ற மறுத்தால் ரூ. 50 லட்சம் வரை அபராதம் விதிக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சமூக வலைத்தள பயன்பாடு முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளது. மக்களிடையே டிவி பார்க்கும் ஆர்வம் கூட குறைந்து விட்டதாக சமீபத்திய ஆய்வுகள் சொல்கிறது. ஏறத்தாழ அனைவரது கைகளிலும் ஆறாம் விரலை போல செல்போன்கள் தவழ தொடங்கிவிட்டன.

மக்கள் தங்களுக்கு தேவையான அனைத்து தகவல்களையும் இணையம் மூலமாக தெரிந்து கொள்வது.. எளிதாக யாரையும் தொடர்பு கொள்ள முடிவது என இணையம் அளிக்கும் வசதிகளும் பெருகிவிட்டன. அதேபோல சமூக வலைத்தளங்களில் தற்போது பல்வேறு தகவல்களை வெளியிடுவது, தங்களின் படைப்புகளை பதிவிடுவது என பலரும் அதை பயனுள்ள வகையிலும் பயன்படுத்துகின்றனர்.

English summary

The Central Department of Consumer Affairs has issued new guidelines for social media celebrities, social media influencers and cyber personalities. Failure to follow these new rules will result in Rs. A fine of up to 50 lakhs will be imposed.