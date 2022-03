ஜம்மு காஷ்மீரில் ஆர்டிகிள் 370 நீக்கம்.. தீவிரவாத ஆட்சேர்ப்பு குறைவு .. சொல்கிறார் நிர்மலா சீதாராமன்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : ஜம்மு காஷ்மீரில் சட்டப்பிரிவு 370 ரத்து செய்யப்பட்டதில் இருந்து பயங்கரவாத ஆட்சேர்ப்பு 16% குறைந்துள்ளதாகவும், அரசாங்க தரவுகளின்படி, 2021 இல் 180 பயங்கரவாதிகள் அழிக்கப்பட்டனர் எனவும், இந்த ஆண்டு இதுவரை 24 நடவடிக்கைகளில் 38 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளதாக நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார்.

1951ஆம் ஆண்டில், ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு என்று தனியே சட்டமன்றம் கூட்ட அனுமதி வழங்கப்பட்டது. நவம்பர் 1956 அன்று அம்மாநிலத்துக்கான அரசியலமைப்பு எழுதி முடிக்கப்பட்டு, 1957ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 26 அன்று சிறப்பு அந்தஸ்து அமலுக்கு வந்தது.

இந்நிலையில் பெரும்பான்மையுடன் இரண்டாவது தடவையாக ஆட்சியில் அமர்ந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசு , காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கிய சட்டப்பிரிவு 370ஐ கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி நீக்கியது

ஜம்மு காஷ்மீர் குறித்து சீனா கருத்து.. அது எங்கள் பகுதி இனியும் அப்படித்தான்.. இந்தியா பதிலடி..!

English summary

Nirmala Sitharaman has said that the recruitment of terrorists in Jammu and Kashmir has decreased by 16% since the repeal of Section 370 and, according to government data, 180 terrorists were killed in 2021 and 38 people have been killed in 24 operations so far this year.