பாஜகவுக்கு ‛செக்’.. சோனியாவுடன் நிதிஷ், லாலு பிரசாத் சந்திப்பு.. எதிர்க்கட்சிகளை ஒன்றிணைக்க ஆலோசனை

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சியின் இடைக்கால தலைவரான சோனியா காந்தியை பீகார் முதல்வர் நிதிஷ் குமார், ராஷ்ட்ரிய ஜனதாதளம் கட்சியின் தலைவர் லாலு பிரசாத் யாத்வ் ஆகியோர் டெல்லியில் சந்தித்து பேசினர். இந்த சந்திப்பின்போது அவர்கள் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தல் தொடர்பாகவும், பாஜகவுக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகளை ஓரணியில் திரட்டுவது பற்றியும் விவாதித்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்தியாவில் 2024ல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலை எதிர்கொள்ள பாஜக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட தேசிய கட்சிகள் தயாராகி வருகின்றன.

இதேபோல் ஒவ்வொரு மாநிலத்தில் உள்ள மாநில கட்சிகளும் நாடாளுமன்ற தேர்தலை கருத்தில் கொண்டு அதற்கான பணிகளை செய்ய துவங்கியுள்ளன.

English summary

