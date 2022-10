"பூஸ்டர் டோசை யாருமே போடுவதில்லை".. 10 கோடி மருந்துகள் வீண்.. சீரம் நிறுவன சி.இ.ஓ கவலை

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: பூஸ்டர் டோஸ் போட யாருமே முன்வரவில்லை என்றும் மக்கள் சலிப்படைந்துவிட்டனர் என்றும் இதனால் 10 கோடி மருந்துகள் காலாவதியாகிவிட்டதாகவும் சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியா நிறுவனத்தின் சிஇஒ அதார் பூனவல்லா தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் கொரோனா பெருந்தொற்று கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஊடுருவியது. அடுத்த சில வாரங்களில் நாடு முழுவதும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.

கொரோனா பெருந்தொற்று பரவலைக் கட்டுப்படுத்த நாடு தழுவிய பொதுமுடக்கம் அமல்படுத்தப்பட்டது. இதனால், கடும் பொருளாதார இழப்புகளும் ஏற்பட்டது.

English summary

CEO of Serum Institute of India Adar Poonawalla has said that no one has come forward to give Corona booster dose and people are bored and due to this 10 crore medicines have expired.