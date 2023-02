தமிழ்நாட்டிற்கு எதுவும் கொடுக்கவில்லை.. விவசாயிகளுக்கு திட்டங்களும் இல்லை.. திருச்சி சிவா விமர்சனம்

மத்திய பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாட்டிற்கு எதுவும் கொடுக்கவில்லை என்று திருச்சி சிவா விமர்சித்துள்ளார்.

டெல்லி: விவசாயிகளையும், இளைஞர்களையும் பாதுகாக்க மத்திய பட்ஜெட்டில் எந்த அறிவிப்பும் இல்லை என்று திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திருச்சி சிவா விமர்சித்துள்ளார். தமிழ்நாட்டிற்காக எதுவும் கொடுக்கவில்லை என்று விமர்சித்த திருச்சி சிவா, தேர்தலை மையப்படுத்தியே பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

2023-2024ம் நிதியாண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை 5வது முறையாக நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்தார். இந்த மத்திய பட்ஜெட் குறித்து அரசியல் தலைவர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அந்தவகையில் டெல்லியில் செய்தியாளர் சந்தித்து திமுக எம்பி திருச்சி சிவா கூறுகையில், இந்தியாவை வேலையில்லா திண்டாட்டம் வாட்டி வதைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. 65% இளைஞர்களை கொண்டிருக்கும் இந்தியாவில், அவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புக்கு எந்த அறிவிப்புகளும் இல்லை.

மத்திய பட்ஜெட்டில் மதுரை எய்ம்ஸ்க்கு நிதி இல்லை! தமிழ்நாட்டிற்கு பெரிய ஏமாற்றம்! ஸ்டாலின் அதிருப்தி!

