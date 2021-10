பரிசு பொருட்களை ஏலம் விட்ட பிரதமர் மோடி.. ஆர்வம் காட்டாத மக்கள்.. பெரும்பாலான பொருட்கள் விற்கவில்லை!

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திரமோடிக்கு வந்த பரிசுப் பொருட்களை ஏலம் விடப்பட்ட நிலையில் அவற்றை வாங்குவதற்கு யாரும் பெரிதாக ஆர்வம் காட்டவில்லை.

நேற்று மாலை நிலவரப்படி 162 பொருட்களை யாருமே வாங்குவதற்கு முன்வரவில்லை என்று ஏலம் விட்டுள்ள இணையதளத்தில் உள்ள தகவல் தெரிவிக்கிறது.

ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வென்ற பி.வி. சிந்து பேட்மிண்டன் ராக்கெட் ரூ.80 லட்சம் என நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப்புடன் நிற்கும் வகையிலான ஓவியம் 3.5 லட்சம் ரூபாய்க்கு விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இந்த பிரபல பொருட்கள் உட்பட 162 பொருட்கள் ஏலத்தில் வாங்கப்படவேயில்லை.

கர்நாடகா: 13 மாவட்டங்களில்.. கடந்த 7 நாட்களாக கொரோனா மரணங்கள் இல்லை.. குறைகிறது தொற்று

English summary

No one was keen to buy the gift items that came to Prime Minister Narendra Modi as they were being auctioned off.