ஆயிரத்தில் 3 பேருக்கு தானா? வேலைவாய்ப்பு சரிவு குறித்து ராகுல் காந்தி விமர்சனம்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: வேலை வாய்ப்பு குறித்து அமைச்சர் ஜித்தேந்திர சிங் அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ள நிலையில், இதை குறிப்பிட்டு நாட்டில் ஆயிரம் பேரில் 3 பேருக்கு மட்டுமே அரசு வேலை கிடைக்கிறது என ராகுல் காந்தி விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

கால் காசு ஆனாலும் அது கவர்மெண்ட் காசாக இருக்கணும் என நம்ம ஊரில் ஒரு பழமொழி உண்டு.

அந்த அளவுக்கு அரசு வேலை மீது எல்லோருக்கும் ஒரு காதல் இருக்கத் தான் செய்யும். தங்கள் பிள்ளைகளை எப்படியாவது ஒரு அரசு பணியாளராக ஆக்கிவிட வேண்டும் என்ற கனவுகளுடன் இல்லாத பெற்றோர்களே இல்லை எனலாம்.

English summary

According to the report filed by Minister Jitendra Singh, only 3 out of 1,000 people in the country are getting government jobs and the employment opportunities are continuously declining.