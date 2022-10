ஆப்டிகல் இல்யூஷன்: சூரிய காந்தி தோட்டத்தில் ஒரு 'பட்டாம் பூச்சி'.. கண்டுபிடிச்சா நீங்க ஜீனியஸ் தான்!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படத்தில் சூரியகாந்தி தோட்டத்துக்குள் நரி, கரடி, பறவைகள் மற்றும் விலங்குகளோடு ஒரு பட்டாம் பூச்சியும் இருக்கிறது. இந்த பட்டாம்பூச்சியை 60 நொடிக்குள் நீங்கள் கண்டுபிடித்தால் ஜீனியஸ் தான் பாஸ்.

ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படம் என்பது ஒரு படத்தை முதலில் பார்க்கும் போது ஒரு வித தோற்றத்தையும்.. சற்று கூர்ந்து பார்த்தால் வேறு வித தோற்றத்தையும் காண்பிக்கும் என்பதே...

இதைவிட மிக எளிதாக கூற வேண்டும் என்றால் காணல் நீரை குறிப்பிடலாம். நாம் சாலையில் தூரத்தில் பார்க்கும் போது முதலில் தண்ணீர் இருப்பது போல் தோன்றும்.. ஆனால் அருகில் சென்று பார்த்தால் தான் தெரியும் அங்கு தண்ணீர் இல்லை என்று.

English summary

In the optical illusion image below, there is a fox, bear, birds and animals in a sunflower garden, along with a butterfly. Genius is the pass if you find this butterfly within 60 seconds.